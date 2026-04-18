Тестовый ПК был оснащён процессором Core i5-13600K.

Совсем недавно состоялся релиз нуарного шутера с мультяшными персонажами Mouse: P.I. For Hire, и эксперт YouTube-канала Karan Benchmarks уже успел протестировать новую игру на целом ряде бюджетных видеокарт, включая GeForce GTX 1650, RTX 3050, RTX 3060, RTX 4060 и RTX 5050.

Тестовая сборка, снабжённая процессором Intel Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000, в Mouse: P.I. For Hire с пресетом Ultra обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

1080p, Native FXAA: GTX 1650 – 83 fps/55 fps

1080p, Native DLAA 4.5: RTX 3050 – 116 fps/85 fps

1440p, Native DLAA 4.5: RTX 3050 – 69 fps/57 fps, RTX 3060 – 101 fps/75 fps, RTX 4060 – 109 fps/79 fps, RTX 5050 – 112 fps/83 fps

4K, DLSS 4.5 Performance: RTX 3060 – 58 fps/48 fps, RTX 4060 – 78 fps/66 fps, RTX 5050 – 81 fps/67 fps

В целом, в разрешении 1080p проблем с производительность в Mouse: P.I. For Hire не возникает даже на GTX 1650, в 1440p для плавного игрового процесса хватит и RTX 3050, а в 4K с DLSS 4.5 Performance — RTX 3060.