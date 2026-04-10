Во Франции продолжает реализовываться программа, основная цель которой заключается в обеспечении цифрового суверенитета — в свежем пресс-релизе, опубликованном Межминистерским управлением по цифровым технологиям (DINUM), говорится о новых шагах, предпринятых в данном направлении, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что в DINUM объявили о постепенном отказе от Windows в пользу рабочих станций, управляемых Linux-дистрибутивами, в ряде государственных учреждений. Это знаменует собой уменьшение зависимости от США в ИТ-секторе и курс на цифровую независимость. Для решения данной задачи к DINUM присоединяются и другие организации, в частности Национальное агентство кибербезопасности Франции (ANSSI), Генеральное управление предприятий Франции (DGE) и Управление государственных закупок (DAE).

В настоящее время не говорится, какой именно Linux-дистрибутив будет выступать в качестве замены для Windows – вполне возможно, что это будет продукт, разработанный французскими специалистами. Оформление данного плана рассчитывают завершить осенью текущего года, описав необходимые шаги и решения для обеспечения цифрового суверенитета.

Ранее Франция уже отказалась от ряда продуктов Microsoft в некоторых государственных организациях — в частности, сотрудники Национального фонда медицинского страхования перешли с Microsoft Teams, Zoom и Dropbox на альтернативные продукты с открытым исходным кодом. По словам ряда высокопоставленных французских чиновников, снижение зависимости от американского ПО является важным шагом на пути к цифровому суверенитету, что позволит сохранить важные данные в безопасности.