В Hardware Unboxed протестировали Core i9-12900K с DDR4 и DDR5 в играх и сравнили с Ryzen 7 5800X3D
Процессоры работали совместно с RTX 5090.

Процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D и Intel Core i9-12900K дебютировали несколько лет назад, но до сих пор способны обеспечить высокие показатели частоты кадров даже в современных играх, особенно в паре с топовой видеокартой GeForce RTX 5090, что продемонстрировал эксперт YouTube-канала Hardware Unboxed.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Процессор AMD тестировался совместно с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600, а модель Intel — как с DDR4-3600, так и с DDR5-7200 на 32 ГБ. Общие результаты, основанные на тестах в 14 играх в разрешении 1080p показали, что модули ОЗУ DDR5 позволяют Core i9-12900K заметно прибавить к производительности по сравнению с показателями, демонстрируемыми в паре с планками DDR4 — с пресетом Medium преимущество в средней частоте кадров составило 18,5 %, а с настройками Ultra достигло 17,3 %.

Разница в быстродействии между Ryzen 7 5800X3D и Core i9-12900K совместно с ОЗУ DDR5 оказалась незначительной, составив 5 % в пользу модели AMD с пресетом Medium и 1,3 % с настройками Ultra.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

При этом в половине игр Core i9-12900K в паре с DDR5-7200 был быстрее Ryzen 7 5800X3D — в частности, в Tom Clancy's Rainbow Six Siege процессор Intel обошёл соперника на 4-6 %, в Battlefield 6 – на 3-6 %, в Borderlands 4 – на 4-8 %, в Marvel Rivals – на 3-6 %, в Mafia: The Old Country – на 11-15 %, в Marvel's Spider-Man 2 – на 6-30 %, а в The Last of Us Part II Remastered – на 5-9 %.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В свою очередь, Ryzen 7 5800X3D обогнал Core i9-12900K (с DDR5) в ARC Raiders на 22-30 %, в Baldur's Gate 3 – на 13-27 %, в Counter-Strike 2 – на 26 %, в Warhammer 40000: Space Marine 2 – на 1 %, а в Assetto Corsa – на 25-27 %.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Horizon Zero Dawn Remastered при использовании пресета Medium впереди оказался Ryzen 7 5800X3D (на 7 и 6 % соответственно), тогда как настройки Ultra в первом случае вывели Core i9-12900K на лидирующую позицию (+2 %), а во втором победитель так и не определился.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Эксперт отмечает, что Ryzen 7 5800X3D является более интересным предложением, так как работает с более дешёвой оперативной памятью DDR4. Впрочем, это может быть нивелировано тем, что данный процессор AMD найти в продаже по приемлемой цене в настоящее время не так уж и просто.


#core i9-12900k #ryzen 7 5800x3d
Источник: youtube.com
