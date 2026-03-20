Эксперты продолжают тестировать недавно дебютировавшую игру Crimson Desert — в частности, на YouTube-канале Karan Benchmarks было опубликовано видео, проливающее свет на игровые возможности видеокарт Nvidia нескольких поколений, принадлежащих к начальному и среднему классам.
Источник фото: Pearl Abyss
В тесте принимали участие видеоадаптеры GeForce GTX 1650 4 ГБ, GeForce RTX 3050 8 ГБ, GeForce RTX 3060 12 ГБ, GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ, GeForce RTX 4060 8 ГБ и GeForce RTX 5050 8 ГБ. Также тестовый ПК был оснащён процессором Core i5-13600K и 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Указанные видеокарты добились следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- 1080p, самые низкие настройки, Native TAA: GTX 1650 – 32 fps/26 fps
- 1080p, самые низкие настройки, FSR 3 Quality: GTX 1650 – 39 fps/30 fps
- 1080p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 3050 – 38 fps/32 fps, RTX 3060 – 54 fps/45 fps, RTX 3060 Ti – 64 fps/53 fps, RTX 4060 – 57 fps/47 fps, RTX 5050 – 58 fps/49 fps
- 1080p, пресет Ultra, DLSS 4.0 Quality: RTX 3050 – 51 fps/41 fps, RTX 3060 – 71 fps/57 fps, RTX 3060 Ti – 84 fps/66 fps, RTX 4060 – 75 fps/60 fps, RTX 5050 – 77 fps/63 fps
- 1080p, пресет Ultra, DLSS 4.0 Quality, Frame Generation 2x: RTX 4060 – 97 fps/43 fps, RTX 5050 – 101 fps/46 fps
- 1440p, пресет Ultra, Native DLAA: RTX 3060 – 39 fps/33 fps, RTX 3060 Ti – 47 fps/41 fps, RTX 4060 – 40 fps/34 fps, RTX 5050 – 41 fps/35 fps
- 1440p, пресет Ultra, DLSS 4.0 Balanced: RTX 3060 – 55 fps/46 fps, RTX 3060 Ti – 64 fps/53 fps, RTX 4060 – 59 fps/49 fps, RTX 5050 – 57 fps/49 fps
- 1440p, пресет Ultra, DLSS 4.0 Balanced, Frame Generation 2x: RTX 4060 – 77 fps/35 fps, RTX 5050 – 75 fps/35 fps
- 2160p, пресет Ultra, DLSS 4.0 Performance: RTX 3060 – 41 fps/35 fps, RTX 3060 Ti – 48 fps/42 fps, RTX 4060 – 41 fps/35 fps, RTX 5050 – 42 fps/36 fps
Эксперт YouTube-канала отмечает высокую оптимизацию Crimson Desert, благодаря чему даже видеокарты начального уровня обеспечивают достаточно приемлемый показатель fps без заметных просадок. При этом он рекомендует пока не использовать генерацию кадров и Nvidia Reflex, так как эти функции в игре работают не так, как полагается. Трассировка лучей также подверглась критике в связи с тем, что приводит к искажению освещения в сложных сценах. Кроме того, иногда наблюдаются проблемы с внезапным появлением травы и деревьев, мерцанием и рядом других артефактов, что, судя по всему, будет исправлено в следующих обновлениях.
