Информатор раскрыл характеристики двух новых моделей.

Компания AMD готовится расшириться свою линейку настольных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5 двумя новыми моделями, о чём сообщает информатор chi11eddog, раскрывая характеристики будущих новинок, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что AMD Ryzen 7 9750X получит те же 8 ядер и 16 потоков, что и Ryzen 7 9700X, но более высокие тактовые частоты — 4,2 ГГц в базовом режиме и 5,6 ГГц в максимальном. Объём кэш-памяти третьего уровня останется прежним, составляя 32 МБ, тогда как TDP увеличится до 120 Вт.

Процессор Ryzen 5 9650X, как утверждает информатор, сохранит 6-ядерную 12-поточную конфигурацию, присущую Ryzen 5 9600X, но будет работать на повышенных частотах — 4,3 ГГц в базовом режиме и 5,5 ГГц в максимальном. Новинка унаследует 32 МБ L3-кэша, а показатель TDP возрастёт до 120 Вт.

Ожидается, что новинки заменят Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, цены которых в настоящее время составляют 199 и 299 долларов США соответственно, и станут конкурентами для Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus.

