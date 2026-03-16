Производители планомерно повышают цену на свою игровую продукцию в условиях кризиса, поэтому геймерам не остаётся иного выхода, как смотреть в сторону сборок прошлых поколений. Эксперт YouTube-канала ZTT Extras также продолжает изучать эту тему, опубликовав свежее видео, в котором протестировал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce RTX 2060 и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.
В разрешении 1080p указанная сборка смогла обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low
- ARC Raiders (низкие настройки) – 108 fps/63 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки) – 89 fps/64 fps
- Marvel Rivals (очень низкие настройки) – 93 fps/49 fps
- Resident Evil Requiem (низкие настройки) – 68 fps/49 fps
- Deadlock (средние настройки) – 95 fps/41 fps
- Call of Duty: Black Ops 7 (самые низкие настройки) – 107 fps/76 fps
- Black Myth: Wukong (средние настройки) – 76 fps/59 fps
- Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 74 fps/58 fps
- Helldivers 2 (средние настройки) – 67 fps/61 fps
- Counter-Strike 2 – 147 fps/80 fps
- Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки) – 122 fps/75 fps
- Apex Legends (высокие настройки) – 129 fps/71 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки) – 85 fps/60 fps
- The Finals (низкие настройки) – 93 fps/55 fps
- Fortnite – 165 fps/60 fps
- Rust (очень низкие настройки) – 50 fps/10 fps
- ARK: Survival Evolved (средние настройки) – 93 fps/50 fps
- Hogwarts Legacy (низкие настройки) – 78 fps/53 fps
- Baldur's Gate 3 (средние настройки) – 66 fps/40 fps
Результаты тестов показывают, что ПК с Ryzen 5 3600 и RTX 2060 обеспечивает высокие частоты кадров в большинстве представленных игр, но для этого эксперт заметно снизил настройки графики в целом ряде случаев.