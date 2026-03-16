Эксперт YouTube-канала ZTT Extras собрал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 2060 и протестировал его в играх
Сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ DDR4

Производители планомерно повышают цену на свою игровую продукцию в условиях кризиса, поэтому геймерам не остаётся иного выхода, как смотреть в сторону сборок прошлых поколений. Эксперт YouTube-канала ZTT Extras также продолжает изучать эту тему, опубликовав свежее видео, в котором протестировал ПК, оснащённый процессором AMD Ryzen 5 3600, видеокартой GeForce RTX 2060 и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4.

Источник фото: ZTT Extras/YouTube

В разрешении 1080p указанная сборка смогла обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low

  • ARC Raiders (низкие настройки) – 108 fps/63 fps
  • Battlefield 6 (низкие настройки) – 89 fps/64 fps
  • Marvel Rivals (очень низкие настройки) – 93 fps/49 fps
  • Resident Evil Requiem (низкие настройки) – 68 fps/49 fps
  • Deadlock (средние настройки) – 95 fps/41 fps
  • Call of Duty: Black Ops 7 (самые низкие настройки) – 107 fps/76 fps
  • Black Myth: Wukong (средние настройки) – 76 fps/59 fps
  • Cyberpunk 2077 (средние настройки) – 74 fps/58 fps
  • Helldivers 2 (средние настройки) – 67 fps/61 fps
  • Counter-Strike 2 – 147 fps/80 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки) – 122 fps/75 fps
  • Apex Legends (высокие настройки) – 129 fps/71 fps
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки) – 85 fps/60 fps
  • The Finals (низкие настройки) – 93 fps/55 fps
  • Fortnite – 165 fps/60 fps
  • Rust (очень низкие настройки) – 50 fps/10 fps
  • ARK: Survival Evolved (средние настройки) – 93 fps/50 fps
  • Hogwarts Legacy (низкие настройки) – 78 fps/53 fps
  • Baldur's Gate 3 (средние настройки) – 66 fps/40 fps

Результаты тестов показывают, что ПК с Ryzen 5 3600 и RTX 2060 обеспечивает высокие частоты кадров в большинстве представленных игр, но для этого эксперт заметно снизил настройки графики в целом ряде случаев.

#geforce rtx 2060 #ryzen 5 3600
Источник: youtube.com
