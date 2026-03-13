Это позволит переждать неблагоприятную ситуацию, снизив затраты.

В связи с кризисом на рынке DRAM и заметно возросшими ценами на модули ОЗУ производители пытаются предложить выход из сложившейся ситуации для клиентов, не имеющих достаточно средств на покупку двух и более планок оперативной памяти. В частности, компания V-Color выпустит наборы ОЗУ, в состав которых входит только один рабочий модуль оперативной памяти, тогда как второй будет представлять собой декоративную заглушку, пишет издание VideoCardz.

Производитель отмечает, что данное решение позволит не нарушать внешний вид ПК, позволяя обеспечить завершённый вид сборки с двумя установленными модулями оперативной памяти. Фактически только один модуль ОЗУ будет рабочим, хотя внешне заглушка будет выглядеть точно так же, обладая RGB-подсветкой и аналогичным дизайном. В рекламных материалах компании также указывается на то, что ПК может иметь сразу две или три таких заглушки.

Источник фото: VideoCardz/V-Color

Первые комплекты в конфигурации «1+1» (с одним рабочим модулем ОЗУ и одной декоративной заглушкой) дебютируют в серии Manta в модификации DDR5-6400 объёмом 16 ГБ для версии XSky и 24 ГБ для варианта XFinity.

Производитель считает, что это позволит владельцам игровых ПК, в частности с процессорами Ryzen и Ryzen X3D, снизить первоначальные затраты, что может быть целесообразным в ряде случаев.