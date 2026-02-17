Оверклокер использовал BIOS XOC с лимитом до 2500 Вт.

Дебютировавшая несколько дней назад флагманская видеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z продолжает подвергаться разнообразным тестам, испытывающим её «на прочность», и эксперту YouTube-канала Alva Jonathan, судя по всему, удалось достичь предела.

Источник фото: MSI

Как сообщает издание Wccftech, оверклокер решил попробовать испытать RTX 5090 LIGHTNING Z не только в стандартном режиме с мощностью до 1000 Вт, но и в экстремальном, позволяющем повысить лимит мощности до 2500 Вт при помощи BIOS XOC. Для охлаждения использовалась система с жидким азотом.

При напряжении 1,12 В и энергопотреблении около 1000 Вт эксперту удалось достичь частоты GPU, составляющей 3,42 ГГц, при температуре 10 °C, тогда как достижение показателя 3,5 ГГц вынуждало поддерживать температурный режим меньше 20 °C — именно на этой частоте и был установлен мировой рекорд в Geekbench 5, составивший 683 433 балла. Предельным значением для частоты GPU стал показатель 3,6 ГГц в процессе теста в GPUPI.

Использование BIOS XOC с повышенным до 2500 Вт пределом мощности вынудил подавать почти 1,2 В на графический процессор, что не прошло для него бесследно — в ходе попытки достижения следующего мирового рекорда GPU не выдержал и треснул, что видно на опубликованном изображении.

Источник фото: Wccftech/Alva Jonathan

Отмечается, что ущерб не будет покрыт по гарантии, так как использование BIOS XOC с лимитом до 2500 Вт автоматически аннулирует гарантийные обязательства, о чём ранее предупреждал и производитель.



