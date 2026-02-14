Сайт Конференция
breaking-news
Google выпускает первую бета-версию Android 17 с рядом улучшений и изменений
Выпуск стабильной версии Android 17 состоится во втором квартале текущего года.

Компания Google выпускает первую бета-версию своей новейшей ОС Android 17 с рядом изменений, хотя заметных нововведений по сравнению с Android 16 пока ждать не стоит, так как это предварительная версия, пишет издание Ars Technica.

Может быть интересно

Источник фото: 9to5Google

Наиболее значимым нововведением стала расширенная поддержка адаптивных приложений, благодаря чему гарантируется масштабирование приложений под разные размеры экрана. Данная функция была представлена ещё в Android 16, но разработчики могли отказаться от её использования, тогда как приложения для Android 17 должны в обязательном порядке обеспечивать масштабирование экрана и многозадачность в оконном режиме, в противном случае они будут отфильтрованы в Google Play.

Для более плавных переходов в процессе использования камеры в Android 17 улучшена возможность переключения между датчиками, что реализовано в обновлённом API. Также появилась профессиональная поддержка стандарта Versatile Video Coding (VVC), обеспечивая более эффективное кодирование/декодирование видеороликов.

Кроме того, в Android 17 был реализован улучшенный механизм сборки мусора, позволяющий удалять неиспользуемые процессы из памяти, используя меньшее количество ресурсов, а также оптимизирована общая производительность благодаря ряду улучшений.

Как и в прошлом году, релиз Android 17 будет разбит на две части — во втором квартале 2026 года выйдет основная версия с множеством изменений и улучшений, тогда как в четвёртом квартале текущего года дебютирует ещё одна, но с меньшим числом нововведений. Вторая бета-версия ОС ожидается уже в марте.

Первыми доступ к предварительным и финальным версиям Android 17, как и прежде, получают обладатели совместимых моделей смартфонов Pixel от Google, тогда как производители других мобильных устройств должны позаботиться о поддержке новой версии ОС самостоятельно.

#android 17
Источник: arstechnica.com
