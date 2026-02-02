Сайт Конференция
breaking-news
Энтузиаст создал USB-накопитель ёмкостью 128 байт на ферритовой памяти
Устройство сочетает в себе старые и новые технологии.

Энтузиаст dydt_Nao опубликовал в социальных сетях результаты своего проекта, согласно которому был создан USB-накопитель, сочетающий в себе ряд современных компонентов со старой технологией памяти на магнитных сердечниках (ферритовой памяти), пишет издание Tom's Hardware.

Для обеспечения цикла перезаписи и поддержки интерфейса USB использовалась современная плата Raspberry Pi Pico, а для хранения данных была выбрана память на магнитных сердечниках — эта устаревшая энергонезависимая технология предшествовала чипам DRAM и имела ряд преимуществ, в том числе невосприимчивость к радиации и электромагнитному импульсу, но в силу принципа своей работы, чтение данных приводило к их стиранию, поэтому требовалась немедленная перезапись для их сохранения.

На опубликованных фотографиях видна центральная часть устройства с крошечными ферромагнитными кольцами, благодаря которым и хранятся данные. При этом объём накопителя, несмотря на его размеры, чрезвычайно мал и составляет всего 128 байт. Кроме того, на плате можно заметить ряд современных компонентов, включая усилители считывания и микросхемы драйверов.

Источник фото: Tom's Hardware/dydt_Nao/X

В целом, данное устройство вряд ли найдёт практическое применение и разрабатывалось скорее с целью развлечения и доказательства самой возможности его создания, так как его ёмкости недостаточно даже для сохранения текстового документа, а современные компоненты ставят невосприимчивость к электромагнитному импульсу и радиации под сомнение.

Источник: tomshardware.com
