Процессор обладает только P-ядрами.

Компания Intel работает над процессорами Bartlett Lake, ориентированными, в первую очередь, на рынок встраиваемых систем и оснащёнными только P-ядрами, что подтверждается не только более ранними утечками, но и свежим тестом 10-ядерной модели в бенчмарке PassMark.

Источник фото: Wccftech

Сообщается, что процессор Intel Core 7 253PE, оснащённый 10 ядрами и 20 потоками, набирает 31 802 балла в многопоточном режиме PassMark, обгоняя не только 10-ядерный Core i5-14400, но и 14-ядерный Core i5-14500. При этом стоит учитывать, что указанные модели Raptor Lake Refresh имеют только 6 P-ядер, тогда как оставшиеся ядра относятся к эффективным. Кроме того, Core 7 253PE снабжается 33 МБ L3-кэша, тогда как объём кэш-памяти третьего уровня Core i5-14400 и Core i5-14500 составляет 20 и 24 МБ соответственно.

Источник фото: Wccftech/x86deadandback

Отмечается, что Intel Core 7 253PE представляет большой интерес, так имеет большее число P-ядер по сравнению с топовыми моделями Raptor Lake Refresh, что должно позволить добиться высокой производительности в ресурсоёмких задачах.