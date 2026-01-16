Разработчики обещают опубликовать больше информации через несколько дней

Несколько недель назад в сети Интернет появился мод, добавляющий поддержку многопользовательского режима в игру Bully, выпущенную Rockstar Games в 2006 году, но сейчас разработчик заявляет о закрытии проекта, пишет издание Ars Technica.

Источник фото: eTeknix

Сообщается, что анонс проекта, который превращал Bully из однопользовательской игры в многопользовательскую и добавлял возможность играть с друзьями в мини-игры, участвовать в гонках и выполнять ряд других заданий, состоялся осенью прошлого года. Поначалу разработчик Swegta планировал сделать доступ платным, но спустя некоторое время объявил о бесплатной регистрации.

Теперь же в социальных сетях было заявлено, что исходный код и все данные, относящиеся к моду, были удалены с сайта разработчика, а дальнейшее создание материалов для Bully Online прекращено. Полноценное заявление команда, работавшая над модификацией игры, обещает опубликовать 21 января.

Хотя точные причины удаления мода Bully Online пока неизвестны, предполагается, что он нарушал правила Rockstar Games, так как являлся многопользовательским сервисом с новым контентом, что не соответствует действующей политике правообладателя.