После десятков лет своего существования данный метод становится историей

Чуть ранее некоторые пользователи заметили, что Microsoft без особого шума отказалась от офлайн-активации Windows при помощи телефонного звонка, а сейчас компания подтвердила это журналистам издания Windows Latest.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Софтверный гигант сообщает, что отказался от метода активации Windows по телефону, так как посчитал данный способ устаревшим, поэтому в целях модернизации он был упразднён. Ряд пользователей предполагает, что таким образом компания навязывает свою Учётную запись Microsoft, тогда как другие считают, что это было сделано в связи с низкой популярностью способа с применением телефона.

В настоящее время наиболее простым методом активации Windows является привязка лицензии к Учётной записи Microsoft, после чего произойдёт автоматическая проверка продукта. Ещё один способ, который можно использовать — авторизоваться на портале активации продукта через браузер при помощи Учётной записи Microsoft, где необходимо ввести требуемые данные, после чего можно будет активировать Windows в автономном режиме. Отмечается, что оставшиеся способы активации требуют подключения устройства к сети Интернет, тогда как метод с использованием телефона в этом не нуждался.