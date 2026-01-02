Доля Windows 11 превысила отметку 70% в игровых ПК и заметно оторвалась от Windows 10
В целом, Windows имеет большую популярность в среде геймеров.

В начале наступившего года игровая площадка Steam публикует свежий отчёт, раскрывающий распространённость разных операционных систем в игровых ПК. Как показывают опубликованные данные, Windows 11 заметно вырвалась вперёд, тогда как Windows 10 продолжает постепенно терять свои позиции.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

Согласно отчёту Steam, в декабре прошлого года доля Windows 11 достигла 70.83 %, а прирост за месяц составил 5.24 %, в то время как Windows 10 потеряла 2.36 %, имея в своём активе 26.7 %.

Среди Linux-дистрибутивов лидером остаётся Arch Linux, который хоть и утратил за месяц 0.02 %, располагает долей 0.3 %. На второй позиции с показателем 0.2 % размещается Linux Mint 22.2, а на третьей — Ubuntu 24.04.3 LTS (0.1 %).

В семействе macOS первое место занимает macOS 26.1.0, располагая 0.41 %, на второй строчке с результатом 0.18 % располагается macOS 15.6.1, а на третьей позиции восседает macOS 15.7.2 (0.06 %).

Как и прежде, геймеры отдают наибольшее предпочтение ОС Windows, общая доля которых в декабре составила 94.95 %, Linux-дистрибутивы занимают вторую позицию (3.19 %), тогда как семейство macOS замыкает тройку (1.86 %).

#windows 11 #windows 10
Источник: store.steampowered.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

