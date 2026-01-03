Компания опубликовала тизер в социальных сетях.

За последние несколько месяцев в сети Интернет было опубликовано немало историй, в которых говорилось о случаях расплавления разъёмов питания 12V-2×6 целого ряда видеокарт, включая GeForce RTX 5090 и Radeon RX 9070 XT, поэтому компания MSI озаботилась данной проблемой и готовится выпустить новые блоки питания с активной защитой, пишет издание Tom's Hardware.

Сообщается, что MSI опубликовала видеоролик в социальных сетях, в котором продемонстрировала новый блок питания с функцией активной защиты. На задней панели БП также виден порт USB Type-C, который, возможно, будет подключаться к материнской плате для управления и мониторинга в режиме реального времени.

Хотя производитель пока не раскрывает подробностей относительно возможностей новых блоков питания, журналисты издания предполагают, что новинки будут осуществлять контроль за состоянием отдельных проводов и контактов с целью эффективного распределения нагрузки и мгновенного отключения в случае нештатной ситуации.

В настоящее время известно, что компания выпустит как минимум два блока питания с активной защитой — MSI MPG Ai1300TS и Ai1600TS мощностью 1300 и 1600 Вт соответственно. Учитывая показатели моделей, судя по всему, они будут предназначены для флагманской видеокарты GeForce RTX 5090.

Ранее стало известно, что кабель питания с датчиком температуры сумел защитить разогнанную RTX 5090 от повреждения.