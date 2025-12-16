Он присоединится к модели Redmi Turbo 5 Pro.

Производители мобильных устройств планомерно увеличивают ёмкость батарей своих продуктов, и Xiaomi не остаётся в стороне — как сообщает издание GSMArena, компания готовится к запуску нескольких моделей с ёмкими аккумуляторами.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что к Redmi Turbo 5 Pro, который, согласно утечкам, оснастят батареей ёмкостью 9000 мА·ч, в следующем году присоединится модель, снабжённая аккумулятором на 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной, а также мощной беспроводной зарядки.

Несмотря на высокую ёмкость батареи, толщина новинки, как утверждается, не превысит 8.5 мм. В настоящее время неизвестно, будет ли новая модель выпущена под маркой Xiaomi, или же дебютирует под брендом Poco или Redmi.