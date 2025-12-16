Сайт Конференция
Breaking news
Xiaomi может выпустить тонкий смартфон с батареей на 10 000 мАч в следующем году
Он присоединится к модели Redmi Turbo 5 Pro.

Производители мобильных устройств планомерно увеличивают ёмкость батарей своих продуктов, и Xiaomi не остаётся в стороне — как сообщает издание GSMArena, компания готовится к запуску нескольких моделей с ёмкими аккумуляторами.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что к Redmi Turbo 5 Pro, который, согласно утечкам, оснастят батареей ёмкостью 9000 мА·ч, в следующем году присоединится модель, снабжённая аккумулятором на 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной, а также мощной беспроводной зарядки.

Несмотря на высокую ёмкость батареи, толщина новинки, как утверждается, не превысит 8.5 мм. В настоящее время неизвестно, будет ли новая модель выпущена под маркой Xiaomi, или же дебютирует под брендом Poco или Redmi.

#xiaomi
Источник: gsmarena.com
Сейчас обсуждают

Vorvort
20:59
Последними двумя обновлениями Майки устранили большинство проблем, Win 11 25H2 сборка 26200 работает стабильно, в играх провалов производительности, вылетов нет.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:59
Надо же, какое великолепное чувство юмора...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:52
На гомно он исходит, ради чего не понятно Лично я в axye, такую дичь давно не читал.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:52
Вот точно так же смешно смотреть на эту возню и по другую сторону баррикад. Пердолинг с допилингом винды до вменяемого состояния, и после обновления все заново.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Chaтo-OverBoт
20:51
А наш-то Моше Анисимовд на рекорд пошёл, аж цельных 35 цобачьих пыпысек за раз себе наскирдовал в кипу, вот чувак-то разговеется на ужине.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Одмэн
20:48
Дeбил, сайт физически в Москве уже давно
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:44
Спасибо! Но я на этом сайте с 2007 года (есть другой ник). Других здесь не бывает. Сайт то не россиский.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
20:44
Есть конечно, но выглядит странно. Перекрашиваются не все окна и отдельные элементы в них. Да и гамма вырвиглазная получается, а подкрутить по своему вкусу невозможно, ибо все прибито гвоздями.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:41
То что надо от истинных "гавноплывов" на сайте!
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
slikts
20:39
Минусы за ПРАВДУ!
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
