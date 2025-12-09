Эксперты издания подготовили список наиболее предпочтительных моделей

Осталось всего несколько недель до окончания 2025 года, и эксперты издания Wccftech подводят его итоги, представляя список лучших игровых процессоров за текущий год. Лидером в рейтинге игровых процессоров специалисты издания назвали AMD Ryzen 7 9800X3D, который заметно обходит своих конкурентов в играх благодаря большому объёму кэш-памяти и 8 ядрам на базе архитектуры Zen 5. Отмечается, что серия Ryzen 9000X3D получила ряд улучшений по сравнению с предшественниками, в частности прямой контакт CCD с IHS, что улучшает отвод излишков тепла и позволяет достигать более высоких тактовых частот.

Источник фото: Wccftech/Amazon

В качестве более доступной альтернативы для Ryzen 7 9800X3D эксперты предлагают 8-ядерную модель прошлого поколения, AMD Ryzen 7 7800X3D, которая немного уступает представителю серии Ryzen 9000X3D в игровой производительности, но обладает более низкой ценой. В бюджетном сегменте лучшим выбором назван 6-ядерный 12-поточный AMD Ryzen 5 9600X, основанный на архитектуре Zen 5, который предлагает одно из лучших соотношений с точки зрения цены и игровой производительности.

Наиболее сбалансированной покупкой не только для игр, но и приложений, называется Intel Core Ultra 7 265K — как отмечают эксперты, модель предлагает наилучший баланс между игровой производительностью и быстродействием в рабочих задачах, что достигается благодаря наличию 8 P-ядер и 12 E-ядер. Наконец, лучшей игровой моделью в сегменте High-End специалисты издания назвали 16-ядерный 32-поточный AMD Ryzen 9 9950X3D, причислив к его основным преимуществам непревзойдённую производительность практически во всех задачах — как игровых, так и рабочих.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424