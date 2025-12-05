Для этого он использовал стороннее приложение.

Компания Microsoft работает над ускорением загрузки Проводника в Windows 11, но как стало известно чуть ранее, не всё у софтверного гиганта идёт гладко. Своё решение по данному вопросу предложил энтузиаст TheBobPony, пишет издание Neowin.

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

По его словам, ему удалось ускорить процесс запуск Проводника Windows 11, а также снизить потребление им оперативной памяти на 69 % и избавиться от недавнего бага, который приводил к появлению белых областей при использовании тёмного режима.

Для этого энтузиаст отключил элементы WinUI в Проводнике, используя стороннее приложение ExplorerPatcher, в котором он изменил параметр Control Interface в разделе File Explorer на Windows 10 Ribbon или Windows 7 Command Bar.

Ознакомиться с возможностями приложения ExplorerPatcher можно по следующей ссылке, но следует помнить, что оно является неофициальным.