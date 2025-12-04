Компания избавляет геймеров от трудностей.

Nvidia выпустила свежую версию драйвера (591.44 WHQL), не только содержащего целый ряд изменений, о которых говорилось в предыдущем материале, но и вернувшего поддержку 32-битной PhysX в ряде игр, пишет издание Neowin.

Источник фото: Wccftech

Ранее некоторым геймерам приходилось прибегать к различным ухищрениям, так как видеокарты GeForce RTX 50 были лишены поддержки технологии PhysX 32 бит, что негативным образом сказывалось на быстродействии в ряде старых игр — в частности, одно из решений предполагало установку дополнительной видеокарты, поддерживающей данную технологию.

Сообщается, что в новой версии драйвера Nvidia возвращает поддержку 32-битной PhysX в следующих играх:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Вполне возможно, что компания этим не ограничится и в будущем расширит список игр с поддержкой данной технологии, чтобы облегчить жизнь геймерам.