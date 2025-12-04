Nvidia выпустила свежую версию драйвера (591.44 WHQL), не только содержащего целый ряд изменений, о которых говорилось в предыдущем материале, но и вернувшего поддержку 32-битной PhysX в ряде игр, пишет издание Neowin.
Источник фото: Wccftech
Ранее некоторым геймерам приходилось прибегать к различным ухищрениям, так как видеокарты GeForce RTX 50 были лишены поддержки технологии PhysX 32 бит, что негативным образом сказывалось на быстродействии в ряде старых игр — в частности, одно из решений предполагало установку дополнительной видеокарты, поддерживающей данную технологию.
Сообщается, что в новой версии драйвера Nvidia возвращает поддержку 32-битной PhysX в следующих играх:
- Alice: Madness Returns
- Assassin’s Creed IV: Black Flag
- Batman: Arkham City
- Batman: Arkham Origins
- Borderlands 2
- Mafia II
- Metro 2033
- Metro: Last Light
- Mirror’s Edge
Вполне возможно, что компания этим не ограничится и в будущем расширит список игр с поддержкой данной технологии, чтобы облегчить жизнь геймерам.