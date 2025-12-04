Сайт Конференция
Блоги
Breaking news
Nvidia возвращает поддержку PhysX 32 бит на видеокартах RTX 50 в Mafia II и ещё нескольких играх
Компания избавляет геймеров от трудностей.

Nvidia выпустила свежую версию драйвера (591.44 WHQL), не только содержащего целый ряд изменений, о которых говорилось в предыдущем материале, но и вернувшего поддержку 32-битной PhysX в ряде игр, пишет издание Neowin.

Источник фото: Wccftech

Ранее некоторым геймерам приходилось прибегать к различным ухищрениям, так как видеокарты GeForce RTX 50 были лишены поддержки технологии PhysX 32 бит, что негативным образом сказывалось на быстродействии в ряде старых игр — в частности, одно из решений предполагало установку дополнительной видеокарты, поддерживающей данную технологию.

Сообщается, что в новой версии драйвера Nvidia возвращает поддержку 32-битной PhysX в следующих играх:

  • Alice: Madness Returns
  • Assassin’s Creed IV: Black Flag
  • Batman: Arkham City
  • Batman: Arkham Origins
  • Borderlands 2
  • Mafia II
  • Metro 2033
  • Metro: Last Light
  • Mirror’s Edge

Вполне возможно, что компания этим не ограничится и в будущем расширит список игр с поддержкой данной технологии, чтобы облегчить жизнь геймерам.

#nvidia
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Терминатор
21:44
Чем брать 9070ХТ проще купить RTX 5060ti 16gb включить лучи и генерацию 4Х и обоссать амуду.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Евгений Медем
21:28
Пора положить конец досужим помыслам по поводу межзвездной кометы 3i/atlas. Это несомненно небесное тело естественного природного происхождения. Доказательством служит наличие у него "хвостов". Никто,...
Новые данные подтвердили прибытие 3I/ATLAS в нашу Солнечную систему гораздо раньше июля 2025 года
Саша Смирнов
21:09
Это супер!
Первый особо мощный тягач «БАЗ» полностью российского производства передан в эксплуатацию
Михаил Сидоров
21:09
Кто хотел, к школе комп купил. Ждем до лета следующего года. А кто хочет обновится, то нужно подождать пока бу также как новое вырастет, чтоб дельта была минимальна. Куда то торопиться успеть купить н...
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
Radiant Star
21:07
Крайний драйвер для GTX 10xx теперь 581.94
Nvidia прекращает поддержку видеокарт GeForce GTX 900 и GTX 10 в Windows с выходом драйвера 591.44
Терминатор
21:03
Камни лучше.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
Терминатор
20:59
Они еще говорят выкатят RX9080XT там как обычно нет лучей и генераций кадров и после покупки её фиг продашь.
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
dimasoid1970
20:55
Ну не знаю, поставил вчера себе винду 10, анохранизм какой то, глазам неприятно, вернул назад 11-ю, да еще и в новой интерпретации, красота!
Статистика Statcounter за ноябрь 2025 года показала падение доли Windows 11 на 1,95%
[IRanPast]
20:20
Удивительно, но зистакс привёл цену самого дешёвого на сегодня 5700X
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
linux4ever
20:16
Да, водятлы ещё агрессивнее, чем околоайтишная среда 😹. У чимбы ос вокруг драйверов нвидиа построена, а не наоборот.
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
