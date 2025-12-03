Совсем недавно компания Microsoft обновила список процессоров Intel, соответствующих минимальным требованиям Windows 11, но, как заметили журналисты издания Neowin, он может запутать пользователей, а также содержит ряд неточностей.
Источник фото: KitGuru
Ранее в списке совместимых CPU были указаны конкретные модели процессоров Intel, которые соответствуют требованиям для установки Windows 11, но в обновлённом перечне присутствуют только ссылки на серии, ведущие на сайт Intel.
Данное нововведение создаёт путаницу, так как не все модели конкретной линейки поддерживаются Windows 11 — например, хотя в списке присутствует серия Celeron 3000, только один процессор официально совместим с ОС. Также было замечено, что Core i7-7820HQ, единственный из семейства Kaby Lake процессор, поддерживающий Windows 11, и вовсе пропал из перечня.
Интересно, что список был обновлён только для моделей Intel, тогда как перечни с совместимыми процессорами AMD и Qualcomm по-прежнему перечисляют конкретные модели CPU.