Пользователям будет трудно определить, какие именно модели соответствуют требованиям ОС.

Совсем недавно компания Microsoft обновила список процессоров Intel, соответствующих минимальным требованиям Windows 11, но, как заметили журналисты издания Neowin, он может запутать пользователей, а также содержит ряд неточностей.

Источник фото: KitGuru

Ранее в списке совместимых CPU были указаны конкретные модели процессоров Intel, которые соответствуют требованиям для установки Windows 11, но в обновлённом перечне присутствуют только ссылки на серии, ведущие на сайт Intel.

Данное нововведение создаёт путаницу, так как не все модели конкретной линейки поддерживаются Windows 11 — например, хотя в списке присутствует серия Celeron 3000, только один процессор официально совместим с ОС. Также было замечено, что Core i7-7820HQ, единственный из семейства Kaby Lake процессор, поддерживающий Windows 11, и вовсе пропал из перечня.

Интересно, что список был обновлён только для моделей Intel, тогда как перечни с совместимыми процессорами AMD и Qualcomm по-прежнему перечисляют конкретные модели CPU.