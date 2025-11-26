Новинка снабжена батареей на 6500 мАч.

Бренд Poco презентовал свою новую линейку F8, включая топовую модель Poco F8 Ultra, оснащённую производительным чипсетом и качественной аудиосистемой от Bose, пишет издание GSMArena.

Смартфон Poco F8 Ultra снабжён флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнительным чипом VisionBoost D8, а также 6.9-дюймовым AMOLED-дисплеем, обрамлённым тонкими рамками, с разрешением 1.5K, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. С целью более эффективного отвода излишков тепла устройство имеет испарительную камеру площадью 6700 мм².

На тыльной стороне новинки располагается 50-Мп основная камера с оптической стабилизацией изображения, снабжённая датчиком Light Fusion 950 размером 1/1.31 дюйма. Она дополнена 50-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с пятикратным оптическим зумом. На фронтальной стороне размещается 32-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной зарядки. Новинка обладает пылевлагозащищённым корпусом с рейтингом IP68, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран, и 2.1-канальной аудиосистемой от Bose, включающей два динамика и низкочастотный модуль на задней панели.

Модель поставляется с предустановленной HyperOS 3 на базе Android 16 с Google Gemini и рядом функций, использующих технологии искусственного интеллекта. Производитель будет выпускать обновления ОС для смартфона в течение четырёх лет и апдейты безопасности на протяжении шести лет. На выбор покупателю доступны цветовые варианты в голубом (Denim Blue) и чёрном (Black) исполнении.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Poco F8 Ultra стартует от 549 фунтов стерлингов (720 долларов США) за версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 256 ГБ, тогда как конфигурация 16 ГБ+512 ГБ предлагается за 599 фунтов стерлингов (790 долларов США).