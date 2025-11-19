Информатор дополнил данные, раскрывающие характеристики камеры предстоящей новинки.

Компания Samsung работает над своей новой флагманской линейкой Galaxy S26, информация о которой с завидной регулярностью появляется в сети Интернет — в частности, информатор UniverseIce подтвердил характеристики камеры Galaxy S26 Ultra, дополнив имеющиеся данные, пишет издание GSMArena.

Рендер Samsung Galaxy S26 Ultra. Источник фото: GSMArena/OnLeaks/AndroidHeadlines

Утверждается, что основная камера Samsung Galaxy S26 Ultra получит тот же сенсор, что и модель предшествующего поколения, а именно 200-Мп Samsung ISOCELL HP2, но будет выгодно отличаться от Galaxy S25 Ultra диафрагмой f/1.4 (вместо f/1.7), что позволит делать более качественные снимки, особенно в условиях слабого освещения.

В предыдущих утечках говорилось, что основная 200-Мп камера в составе Galaxy S26 Ultra будет соседствовать с 50-Мп сверхширокоугольным модулем с датчиком Samsung JN3, 50-Мп перископическим телеобъективом, снабжённым сенсором Sony IMX854, и 12-Мп телеобъективом с датчиком Samsung S5K3LD. Фронтальная камера, как сообщается, будет оснащаться 12-Мп сенсором Sony IMX874.