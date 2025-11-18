Новинка дебютирует в составе OnePlus Ace 6T.

Компания Qualcomm презентовала свой субфлагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 5 ещё несколько недель назад, но первый смартфон, оснащённый данным чипом, OnePlus Ace 6T, дебютирует только в ноябре. К счастью, информатор Abhishek Yadav заранее поделился результатами тестов новинки в бенчмарке Geekbench, пишет издание Gadgets 360.

Источник фото: GSMArena

Предполагаемый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, оснащённый двумя ядрами с тактовой частотой до 3.8 ГГц и шестью ядрами, достигающими частоты 3.32 ГГц, в составе смартфона OnePlus Ace 6T в одноядерном тесте набрал 2981 балл, а в многоядерном режиме получил 10 136 очков, что практически соответствует показателям флагманской модели прошлого поколения, Snapdragon 8 Elite. Это заметно выше результатов, которые продемонстрировал чип в предыдущих тестах.

Чуть ранее производитель сообщил, что OnePlus Ace 6T станет первым смартфоном, снабжённым субфлагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 5. Также известно, что новинка получит экран с частотой обновления 165 Гц и батарею ёмкостью 8000 мА·ч. Запуск модели в Китае состоится в ноябре текущего года. На глобальном рынке смартфон, как предполагается, дебютирует под названием OnePlus 15R.