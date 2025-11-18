Запуск новинки ожидается в ноябре.

Предстоящий смартфон OnePlus Ace 6T станет первой моделью на мобильном рынке, оснащённой субфлагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, анонсированным Qualcomm несколько недель назад, что следует из сообщения президента OnePlus Луиса Ли, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Согласно сообщению на платформе Weibo, чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 станет основой для нового смартфона OnePlus Ace 6T, который выйдет раньше других моделей, снабжённых аналогичным чипсетом. Дебют новинки намечен на ноябрь текущего года, хотя точная дата пока не объявлена.

Как говорится в рекламных материалах, смартфон будет оснащён экраном с частотой обновления 165 Гц. В предыдущих утечках сообщалось, что новинку снабдят батареей внушительной ёмкости на 8000 мА·ч.

Чуть ранее чипсет Snapdragon 8 Gen 5 был протестирован в бенчмарке Geekbench, где заметно обогнал флагманскую модель прошлых лет Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что на мировом рынке OnePlus Ace 6T дебютирует под названием OnePlus 15R, хотя точные сроки глобального запуска в настоящее время неизвестны.