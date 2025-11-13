Выбор компании вызывает определённые вопросы.

Совсем недавно компания Valve анонсировала свою новую игровую консоль Steam Machine, заявив, что она обеспечит стабильный показатель в 60 fps в разрешении 4K, но характеристики новинки внушают некоторые опасения относительно данного утверждения. Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Digital Foundry, раскрывает данную ситуацию более подробно, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Eurogamer/Valve

Один из журналистов Digital Foundry поинтересовался у представителей Valve о причинах оснащения игровой консоли Steam Machine всего 8 ГБ видеопамяти GDDR6, получив ответ, раскрывающий основу данного решения — по словам компании, в процессе тестов было выявлено, что видеобуфер объёмом 8 ГБ является хорошим и достаточным выбором для большинства игр. Кроме того, ограничение видеопамяти было продиктовано определёнными ценовыми рамками, за которые Valve не планировала выходить.

Отмечается, что на фоне скромного (по сегодняшним меркам) объёма видеобуфера заявления Valve о том, что Steam Machine способна обеспечить стабильные 60 fps в 4K, выглядят сомнительно, тем более что приставка оснащается графическим процессором, имеющим всего 28 вычислительных блоков на базе RDNA 3 с тактовой частотой до 2.45 ГГц и ограничением TDP до 110 Вт, что ставит её ниже по сравнению с мобильной RX 7600M XT.

Предварительные результаты тестов подтверждают сомнения — в Cyberpunk 2077 показатель в 60 fps обеспечивался только в разрешении 1440p, да и то без трассировки лучей, а в Silent Hill F проблемы с частотой кадров наблюдались уже в разрешении 1440p.

Исправить ситуацию может технология FSR 4, которая, как утверждают представители Valve, активно дорабатывается с целью улучшения совместимости со Steam Machine.