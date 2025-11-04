Компания уже работает над устранением бага.

Несколько дней назад компания Microsoft выпустила патч KB5067036, который не только приносит ряд исправлений и улучшений для Windows 11, но и добавляет новые ошибки — в частности, как стало известно чуть ранее, процесс завершения работы Диспетчера задач работает некорректно, что сейчас подтвердили и представители Microsoft, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Софтверный гигант сообщает, что после установки апдейта KB5067036 Диспетчер задач перестаёт корректно закрываться по нажатию на кнопку X, так как процесс не завершается даже после исчезновения окна. Компания отмечает, что данная ошибка может негативно повлиять на быстродействие устройства, замедлив работу приложений, в связи с появлением множества экземпляров процесса taskmgr.exe, соответствующего Диспетчеру задач.

Действительно, более ранние тесты Windows Latest продемонстрировали, что один процесс taskmgr.exe требует в среднем 25 МБ ОЗУ, поэтому пользователи, которые часто открывают Диспетчер задач и не знают о существующей проблеме, могут столкнуться с нехваткой оперативной памяти на бюджетных ПК.

В настоящее время Microsoft работает над устранением ошибки, а пока предлагает два обходных пути в качестве временной меры: пользователь может завершить процесс в Диспетчере задач, перейдя на вкладку «Процессы» и нажав на кнопку «Завершить задачу» после выбора процесса, соответствующего Диспетчеру задач, или выполнить команду taskkill.exe /im taskmgr.exe /f в командной строке, запущенной от имени Администратора, которая закроет все копии Диспетчера задач.