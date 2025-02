Ряд функций потребует значительных вычислительных ресурсов.

Компания Samsung готовится к развёртыванию стабильной версии своей новейшей оболочки One UI 7 на базе Android 15, попутно рассказывая о её возможностях и ограничениях — в частности, представитель компании сообщил, что не все новые функции будут доступны на мобильных устройствах, вышедших в предыдущие годы или с не слишком производительными чипсетами, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

В компании отметили, что разрабатывали One UI 7 в течение последних нескольких лет, добавив целый ряд новых функций с использованием технологий искусственного интеллекта, часть из которых требует высокой производительности NPU — например, функция Now Brief, показывающая релевантную информацию пользователю в зависимости от потребностей и времени суток, работает локально, используя для этого ресурсоёмкий движок Personal Data Engine, поэтому старые или бюджетные модели мобильных устройств, обладающие недостаточным быстродействием, поддерживать её не смогут.

Те же функции, которые работают не локально, а в облаке, в том числе Circle to Search, будут функционировать и на старых или недорогих смартфонах, так как часть вычислений будет производиться на удалённых серверах.

Отмечается, что список функций, которые не будут доступны для определённого числа смартфонов Samsung, пока не раскрывается, так как работы в этом направлении, судя по всему, всё ещё идут.