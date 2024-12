Обновление расширяет возможности пользователей.

В начале декабря Samsung выпустила первую бета-версию One UI 7, доступную для владельцев смартфонов серии Galaxy S24 в ряде стран, 16 декабря представила вторую итерацию обновления, расширив список стран, а в ближайшие две недели планирует выпустить ещё две версии в рамках предварительного тестирования. Одним из нововведений One UI 7 стала функция Now Bar, о которой Samsung рассказала более подробно в своём новом материале, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

Производитель отмечает, что Now Bar является одним из определяющих элементов One UI 7, тесно интегрируя популярные приложения и действия пользователей с Экраном блокировки, что предоставляет владельцам смартфонов Samsung дополнительные возможности.

В частности, благодаря функции Now Bar пользователь сможет получить необходимую информацию о продолжительности тренировки или месте, куда необходимо добраться в ходе рабочего процесса, а также совершать целый ряд других действий.

В качестве примера Samsung приводит гипотетическую поездку из одной страны в другую, что сопряжено с некоторыми дополнительными шагами, которые необходимо совершить, и смартфон совместно с Now Bar поможет в этом — например, предложит подготовить специальную папку для популярных приложений, необходимых в путешествии, создаст плейлист, узнает погоду, а также подскажет время, когда следует выехать в аэропорт, и все это непосредственно на Экране блокировки, как видно на опубликованном изображении.

Источник фото: GSMArena/Samsung

Судя по всему, для части этих возможностей будут использоваться технологии искусственного интеллекта, так как Samsung упомянула Galaxy AI в своём материале.

Помимо Now Bar, компания рассказала и об усовершенствованном инструменте конфиденциальности Personal Data Engine, обеспечивающем защиту персональных данных пользователей, хранящихся на устройстве и передаваемых между приложениями. Информация хранится в безопасном месте и защищается при помощи ключа шифрования под управлением Knox Vault, а в качестве дополнительной защитной меры можно использовать постквантовую криптографию.