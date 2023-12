Судя по всему, западные компании не учли важности российского рынка.

Уход европейских компаний с российского рынка негативно сказался на их финансовом положении — среди «пострадавших» оказалось и подразделение известного немецкого концерна, а именно Siemens Mobility, о чём свидетельствует материал RTVI, основанный на итоговом отчёте компании за текущий год.

Источник фото: The Globe and Mail, THE ASSOCIATED PRESS

Сообщается, что потери в доходах за 2022 финансовый год у Siemens Mobility достигли 600 млн евро, что связывают с постепенным закрытием бизнеса на российском рынке.

Источник отмечает, что в прошлом году подразделение немецкого концерна полностью отказалось от сотрудничества с российскими партнёрами, в том числе прекратило поставки поездов «Сапсан», а также техническое обслуживание подвижного состава.

Журналисты издания The New York Times опубликовали материал, в котором, в том числе, упоминались общие потери западных компаний, пожелавших покинуть российский рынок в 2022 году — согласно анализу, суммарные убытки составили 103 млрд долларов.