Миллиардер купил три дополнительных миссии в рамках космической программы Polaris — новой организации, которая будет заниматься коммерческими полётами вместе со SpaceX на орбиту Земли.
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Первый полёт должен состояться в конце этого года. Во время этого полета 4 астронавта выйдут в открытый космос прямо из Crew Dragon в скафандрах от SpaceX! Для этого на корабле постепенно будет снижаться давление. Помимо этого, полёт будет происходить на рекордной высоте в 1.5 тысячи км!
Второй полёт также будет на Crew Dragon, а вот в третий раз Исаакман отправится на НОО на Starship!
В будущем появится больше подробностей о Polaris и её миссиях, но, как было заявлено после полёта, Inspiration4 — это новая эра в космонавтике. В ближайшие 10 лет космос станет доступен для большинства людей на Земле, а в центре этой новой эры — SpaceX!