Смартфон среднего класса Realme 9 Pro+ сравнили по качеству камеры с лучшими моделями Samsung, Xiaomi и Google Pixel

Презентация Realme 9 Pro+ запланирована на 16 февраля. Смартфон получил основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony IMX766 OIS — таким же, как во флагманском Realme GT 2 Pro. По словам компании, смартфон будет делать фотографии не хуже, чем у топовых флагманов Google Pixel 6, Xiaomi 12 и Samsung Galaxy S21 Ultra.

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Realme создала промо-страницу, где вы можете сравнить производительность камер трех флагманов рядом с Realme 9 Pro+.

Google Pixel 6

Realme 9 Pro+

Samsung S21 Ultra

Realme также использует этот случай для продвижения своей собственной технологии обработки изображений под названием ProLight для более четких и чистых ночных пейзажей. Большинство блогеров хотят протестировать эту технологию.

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Мы предоставили несколько примеров с веб-сайта Realme, но вы можете найти все семь сценариев по ссылке на источник. Там вы можете сравнить снимки, сделанные на Realme 9 Pro+, Xiaomi 12, Google Pixel 6 и Samsung S21 Ultra.