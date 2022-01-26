Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
YouTube запустил функцию Media Kit для презентации каналов
Специально для блогеров YouTube запустил новую функцию
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Падение цен на новые <b>RX 6500XT </b> - смотри
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр

Пару дней назад в социальной медиасети Ютуб появилась полезная функция YouTube MediaKit. Теперь авторы контента могут быстро создать свой медиакит. Для блогера наличие медиакита (коммерческое предложение для брендов) всегда является преимуществом – именно с такими ютуберами чаще всего заключают хорошие сделки.

реклама

YouTube в этот раз пошел навстречу блогерам и сделал автоматически генерируемый красивый медиакит.

 По сути, это готовое коммерческое предложение о сотрудничестве для брендов, которое можно выгрузить в pdf.

 В медиакит включаются такие данные как:

· статистика зрителей канала: демография, интересы аудитории,

· среднее время просмотров роликов,

· лучшие видео по просмотрам,

· прошлые рекламные интеграции.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Каждый пользователь уже сейчас может проверить, заработала ли у вас новый медиакит – это можно сделать в творческой студии YouTube, в разделе «Монетизация».

#youtube #ютуб #медиакит
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

8 причин, по которым я отказался от онлайн-сервисов музыки и вернулся на Winamp в 2021 году
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
YouTube борется с методами раскрытия количества дизлайков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Везучий майнер добыл Биткоинов на 17.7 миллионов рублей с помощью собранного на коленке ASIC
23
Илон Маск пообещал съесть гамбургер в прямом эфире, если McDonald’s начнёт принимать Dogecoin
14
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
82
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
247
Известный майнер посоветовал не покупать видеокарты для майнинга Эфира из-за наступления криптозимы
70
В Geekbench AMD Ryzen 9 6900HX серьезно обошел предшественника, но оказался медленнее конкурента
11
Биткоин вернулся к росту, а аналитики Cryptonews ожидают сильного падения криптовалюты до $25 000
42
Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
136
В Казахстане и Киргизии наблюдаются отключения электричества на фоне роста количества майнеров
45
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
34
Стоит ли покупать GeForce GTX 1080 Ti на вторичном рынке – лучшая геймерская видеокарта в тестах WG
60
28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
2
Едва заметная разница между оригиналом и ремастером Life is Strange — в официальном видеоролике-сравнении
2
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за сутки до официального релиза, но поиграть на ней пока нельзя
17
Астрономы утверждают, что Черных дыр во Вселенной в разы больше, чем песчинок на Земле
18
В преддверии релиза Dying Light 2 в первой части серии пройдёт новое игровое событие
7
McDonald’s ответил Илону Маску шуточным твитом, сделав популярным криптовалюту Grimace Coin
4
Исследовательская система компании Meta объединит 16000 графических процессоров NVIDIA A100
3
Качественный кинематографический тизер стратегии Gord от бывших сотрудников CD Projekt RED
2
GeForce RTX 4090 будет потреблять 600 Вт и может оказаться в 2.5 раза мощнее GeForce RTX 3090
31

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
30
Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
32
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
31
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 4
8

Сейчас обсуждают

Airotciv
22:11
3060 всего на 15% быстрее 2060, как ты представляешь чтобы 3050 уделала 2060.
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
Криптолох
22:10
Вали вали
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Gnl_Sturn
22:09
Так держать!
Тираж Resident Evil Village приблизился к шести миллионам копий
Manager
22:09
Про пентиум 4 я читал в 2000 году в Ташкенте в институтской библиотеке. Это была мечта. У меня тогда Cyrix MII-300 был. А в 2001 я себе Celeron 633 купил, он гнался до 950, но зависал под нагрузкой. В...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Gnl_Sturn
22:09
Причём тут графений?
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Криптолох
22:08
Согласен
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
REY_B_
22:06
Так уже валю! Вот на прошлой неделе на работе забил поменять автомат на станке. У меня его в наличии не было... Спросил у начальства, ему пофиг... Можно было бы подсуетиться, но оно мне надо? На этой...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Хева Тант-Оглы
22:05
Ты серьёзно что ли? Да в Самарканде до сих пор компьютерные клубы забитые, потому что там даже pentium 4 не у каждого дома есть. В моём городе последний компьютерный клуб закрылся ещё лет пять назад, ...
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Airotciv
22:04
Без декодеров и кодеров? Для видео? Смешно. Встройка справится лучше чем 6500.
Вышли первые официальные обзоры новой NVIDIA RTX 3050 - лучшая бюджетная видеокарта
Криптолох
22:04
закати губу лошарик
Курс рубля обвалился, несмотря на рекордное подорожание нефти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем