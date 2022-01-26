Пару дней назад в социальной медиасети Ютуб появилась полезная функция YouTube MediaKit. Теперь авторы контента могут быстро создать свой медиакит. Для блогера наличие медиакита (коммерческое предложение для брендов) всегда является преимуществом – именно с такими ютуберами чаще всего заключают хорошие сделки.
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YouTube в этот раз пошел навстречу блогерам и сделал автоматически генерируемый красивый медиакит.
По сути, это готовое коммерческое предложение о сотрудничестве для брендов, которое можно выгрузить в pdf.
В медиакит включаются такие данные как:
· статистика зрителей канала: демография, интересы аудитории,
· среднее время просмотров роликов,
· лучшие видео по просмотрам,
· прошлые рекламные интеграции.
Каждый пользователь уже сейчас может проверить, заработала ли у вас новый медиакит – это можно сделать в творческой студии YouTube, в разделе «Монетизация».