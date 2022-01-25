Это означает, что водители Tesla будут тратить меньше времени на зарядку.

Ряд источников сообщили, что к концу года Tesla планирует увеличить мощность на своих зарядных станциях.

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И для этого есть несколько причин:

• Cybertruck, Roadster и Semi имеют увеличенные батареи по сравнению с S3XY. И если для вторых нынешних мощностей достаточно, то для первых время зарядки может доходить до нескольких часов

• Новые ячейки 4680, которые в скором времени начнут устанавливаться на все автомобили Tesla, имеют лучшие характеристики при меньших размерах. Уже сейчас дальность хода увеличивается каждый год благодаря улучшению ПО, а новые батареи сразу увеличат эти цифры в разы.

• Количество Tesla увеличивается каждый год в геометрической прогрессии. Сейчас стало нормой видеть большие пробки на зарядки по всей США. Для решения этой проблемы Tesla строит всё больше зарядных станция, а также увеличивает мощность самих зарядок.

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Сообщается также, что в будущем нас ждёт 450 кВт на всех зарядных станциях в США.