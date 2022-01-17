Компания OnePlus официально завершила поддержку своих трёхлетних флагманов — OnePlus 6 и OnePlus 6T

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На форуме владельцев Ванпласа представитель заявил, что компания больше не будет предоставлять поддержку ПО для своих смартфонов OnePlus 6 и 6T, выпущенных еще в 2018 году.

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Это неудивительно, учитывая, что OnePlus ограничил поддержку программного обеспечения тремя годами с момента выпуска телефонов OnePlus 3/3T. Каждый флагманский телефон OnePlus имеет право на 3 основных обновления операционки и 3 года обновлений безопасности, а 2021 год стал концом пути для OnePlus 6/6T. Последнее обновление OxygenOS 11 на базе андроид 11 вышло в сентябре прошлого года, а совсем недавно они получили декабрьское исправление безопасности.

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Таким образом, любому, кто планирует продолжать использовать свой OnePlus 6/6T, возможно, придется изучить сторонние решения для обновления системы или смириться с тем фактом, что вы не будете получать последние возможности Android.