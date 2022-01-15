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Устройства серии Vivo X70 дебютировали во всем мире еще в сентябре. Теперь, спустя 4 месяца после запуска, Vivo работает над их преемниками, поскольку на Weibo просочились характеристики будущих телефонов серии Vivo X80. Давайте подробнее рассмотрим детали.

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Vivo X80 оснащен 6,56-дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+. В то время как Vivo X80 Pro и X80 Pro+ могут получить 6,78" LTPO 2.0 E5 AMOLED экраны с разрешением Full HD+ и Quad HD+ соответственно. Все дисплеи будут с частотой обновления 120 Гц.

Vivo X80 и Vivo X80 Pro оснащены восьмиядерными процессорами MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 9000. Все три телефона могут получить хранилище UFS 3.1. Vivo X80 будет использовать оперативную память LPDDR4X, а Pro версия получит LPDDR5.

Vivo X80 оснащен 50-мегапиксельным датчиком GN5, 13-мегапиксельным датчиком и 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом. X80 Pro может предложить комбинацию 50MP + 50MP (датчик JN1) + 12MP (датчик Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом) + 50MP (датчик JN1 с 5-кратным оптическим зумом). Принимая во внимание, что X80 Pro+ имеет 50MP и 48MP (датчик Sony IMX598) + 50MP (датчик JN1 с 2-кратным оптическим зумом) + 50MP (датчик JN1 с 5-кратным оптическим зумом).

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Для селфи Vivo X80 и Vivo X80 Pro могут использовать 44-мегапиксельный датчик с автофокусом. В X80 Pro+ будет 50-мегапиксельная селфи-камера. Что касается зарядки, то X80 поддерживает fast charge мощностью 55 Вт. С другой стороны, устройства серии Pro поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Все три устройства будут поставляться с ОС Android 12.

#смартфоны #новинки #vivo #vivo x80
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