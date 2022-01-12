Владельцы Tesla сделали видеообращение к Маску о возникших проблемах при обслуживании автомобилей Tesla. Они хотят, чтобы в РФ открыли представительство компании, так как без него владение Теслой обходится слишком затратно. С их слов, открытое представительство решило бы главную проблему касательно поставок запчастей. На данный момент их нужно заказывать из Америки и ждать полгода.
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Маск отреагировал на это, расплывчато написав: "Tesla работает как можно быстрее, чтобы поддержать владельцев Tesla по всему миру. Устойчивая энергетика влияет на всех людей на Земле, поскольку все мы разделяем одну атмосферу".
Откроется ли представительство Tesla в России? Вероятно нет, ведь в России насчитывается не больше 500 Tesla разных моделей, в то время как в Украине их количество близко к 10 тысячам и там до сих пор нет Tesla.