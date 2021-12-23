Согласно отчету SamMobile, предстоящий анонс Galaxy S22 будет немного отложен. По слухам, запуск серии Samsung Galaxy S22 состоится в первом квартале следующего года.
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Новость не является сюрпризом, поскольку компания обычно представляет свой флагманский смартфон в январе или феврале. Согласно последним сообщениям от инсайдеров, серия Galaxy S22 дебютирует 8 февраля, а не в январе, из-за глобальной нехватки микросхем. Как мы помним, Samsung также пришлось отложить запуск своего доступного флагмана S21 FE до января 2022 года по той же причине.
Давайте посмотрим на характеристики и особенности этой серии.
По слухам, Samsung выпустит три смартфона - S22, S22 + и S22 Ultra. Эти три устройства будут иметь экраны 6,1, 6,55 и 6,8 дюйма. Смартфоны будут работать на флагманских чипах Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200 SoC, в зависимости от региона. Модель Ultra будет поддерживать быструю зарядку до 45 Вт, тогда как два других устройства будут поддерживать быструю зарядку только на 25 Вт.