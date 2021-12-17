Металлический корпус, большой круглый экран OLED, GPS встроенная карта SIM и неделя автономной работы

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На 22 декабря запланирована презентация продукции vivo, на которой будут представлены смартфон vivo S12 и последние смарт-часы компании - vivo Watch 2. На официальном аккаунте vivo в Weibo были показаны два тизерных изображения грядущего смарт-часов с подробным описанием их характеристик и дизайна.

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Кроме того, есть достоверная информация, что в Watch 2 будет использоваться вторичный сопроцессор для увеличения времени автономной работы.

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Новый тизер также подтверждает, что vivo Watch 2 смогут работать до 7 дней независимо от смартфона с активированными мобильными данными, звонками и отслеживанием спортивных либо медицинских функций. В паре со смартфоном этот показатель увеличивается до 14 дней. Watch 2 оснащены круглым OLED-дисплеем и будут выпускаться как минимум в двух цветах - черном и серебристом, а также в размерах 42 мм и 46 мм.