Всего их будет восемь: от банальных чёрного и белого до весьма интересных.

Согласно статистике, в России автолюбители предпочитают покупать машины в белом, чёрном или серебристом цветах. Такие цвета универсальны, приятны глазу, легки при подборе в случае ремонта кузовных деталей, а окрашенные в них автомобили более ликвидны на вторичном рынке — опять же, по совокупности ранее упомянутых причин. Тем не менее, ещё не перевелись любители выделиться из бело-чёрно-серебристой толпы, поэтому для них предлагаются автомобили в более ярких цветах.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Так, «АвтоВАЗ» в рамках специального видеоролика, в котором рассказывается о дизайнерских идеях, легших в основу кроссовера Lada Azimut, показал гамму цветов, в которых будет предлагаться машина. На старте продаж их будет восемь, включая белый и чёрный цвета. В серебристом исполнении Azimut, по крайней мере, на старте продаж, приобрести не удастся, но зато производитель предлагает машину в красном, а также металлическо-салатовом, шоколадном, бежевом и металлическо-тёмно-зелёном оттенках.

Источник изображения: «АвтоВАЗ».

Отдельно «АвтоВАЗ» отметил возможность окраски крыши другим, отличным от остального кузова цветом. В подробности производитель не вдаётся, поэтому неясно, можно ли будет заказать автомобиль с белым кузовом, но красной крышей, или в других комбинациях для истинных эстетствующих гурманов.

Продажи Lada Azimut должны начаться осенью этого года. Машина, которая станет самой навороченной в модельном ряду Lada, напомним, была представлена прошлым летом в рамках ПМЭФ-2025.