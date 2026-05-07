This_is_the_way
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Минпромторг подтвердил разработку нового российского широкофюзеляжного лайнера, который должен прийти на смену Ил-96-400М. От него авиакомпании отказались из-за четырёх двигателей.


Проект создания нового дальнемагистрального самолёта в России не закрыт, а находится в активной фазе подготовки. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, подтвердив, что работа над машиной продолжается, хотя серийный выпуск Ил-96-400М так и не начался.

Изображение: Qwen

По словам министра, класс широкофюзеляжных авиалайнеров очень разнообразен: это могут быть машины вместимостью от 250 до 500 пассажиров, с одной или двумя палубами, разной шириной фюзеляжа и вариантами компоновки салона. Их объединяет лишь одно — наличие двух проходов между креслами. «Чтобы не прогадать и дать авиакомпаниям именно тот самолёт, который им нужен, мы сейчас детально обсуждаем требования к этой машине», — пояснил Алиханов.

Ранее в России уже был создан широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М. Однако он так и не пошёл в серию — перевозчики отказались его закупать из-за четырёх двигателей, которые делают эксплуатацию экономически невыгодной по сравнению с западными двухдвигательными аналогами.

В августе 2025 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала проект нового дальнемагистрального самолёта. По совокупности характеристик он напоминает американский Boeing 787. В базовой версии лайнер сможет перевозить от 236 до 320 пассажиров на расстояние до 13 600 километров.

Таким образом, Россия делает ставку не на доработку устаревшего Ил-96, а на создание современного двухдвигательного широкофюзеляжного самолёта, который мог бы конкурировать с мировыми лидерами в своём классе.


#россия #импортозамещение #boeing #гражданская авиация #ил-96 #ил-96-400м #широкофюзеляжные самолеты #широкофюзеляжные самолеты россии #кб ильюшина
Источник: www1.ru
