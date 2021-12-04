Компания Sony впервые представила Airpeak S1 на выставке CES 2021 в качестве своего первого профессионального дрона. Дрон также стал самым маленьким в мире беспилотником с поддержкой полнокадровой беззеркальной камеры альфа со сменными объективами. В комплект поставки входят два пропеллера, пульт дистанционного управления, две батареи и зарядное устройство.
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Дрон Airpeak S1 использует запатентованную технологию двигателя, пропеллера, датчиков и системы управления, которая, по словам компании, позволяет ему летать с невероятно высокой скоростью - до 55 миль в час. В нем также используется технология пропульсивной тяги, которая обеспечивает устойчивость к ветру до 44,7 миль/ч (20 м/с).
Дрон оснащен усовершенствованным пультом дистанционного управления, повышает безопасность благодаря облачному управлению летательным аппаратом и информации о полете. Также имеется функция обнаружения препятствий. Его максимальная скорость составляет 55 миль/ч (25 м/с) / 90 км/ч, угловая скорость - 180/с максимум, а угол наклона - 55 максимум. Время полета дрона составляет 22 минуты на полной зарядке.
Электрический регулятор скорости (ESC) для оптимального управления - это уникальная и высокопроизводительная система управления полетом, которая объединяет всю информацию с датчиков и силового агрегата. Это гарантирует дрону стабильный полет и способность хорошо маневрировать.
Дрон поступит в продажу 24 декабря по цене 9 000$.