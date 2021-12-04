Продажи начнутся 24 декабря по цене 9000 долларов

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания Sony впервые представила Airpeak S1 на выставке CES 2021 в качестве своего первого профессионального дрона. Дрон также стал самым маленьким в мире беспилотником с поддержкой полнокадровой беззеркальной камеры альфа со сменными объективами. В комплект поставки входят два пропеллера, пульт дистанционного управления, две батареи и зарядное устройство.

реклама

Дрон Airpeak S1 использует запатентованную технологию двигателя, пропеллера, датчиков и системы управления, которая, по словам компании, позволяет ему летать с невероятно высокой скоростью - до 55 миль в час. В нем также используется технология пропульсивной тяги, которая обеспечивает устойчивость к ветру до 44,7 миль/ч (20 м/с).

Дрон оснащен усовершенствованным пультом дистанционного управления, повышает безопасность благодаря облачному управлению летательным аппаратом и информации о полете. Также имеется функция обнаружения препятствий. Его максимальная скорость составляет 55 миль/ч (25 м/с) / 90 км/ч, угловая скорость - 180/с максимум, а угол наклона - 55 максимум. Время полета дрона составляет 22 минуты на полной зарядке.





Электрический регулятор скорости (ESC) для оптимального управления - это уникальная и высокопроизводительная система управления полетом, которая объединяет всю информацию с датчиков и силового агрегата. Это гарантирует дрону стабильный полет и способность хорошо маневрировать.

анонсы и реклама ASUS 3060 Ti - смотри цену Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Дрон поступит в продажу 24 декабря по цене 9 000$.