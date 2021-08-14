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Xiaomi раньше времени представила Redmi 10 - ультра бюджетник с квадрокамерой!

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У Xiaomi случился фальстарт с премьерой нового поколения своего самого доступного бюджетника начального уровня Redmi 10. Официальный анонс состоится 18 августа. Вполне вероятно, что на грядущей большой распродаже Алиэкспресс будет мировая премьера по вкусной цене. Напомню, акция на Али стартует 23 августа.

Экран 6.5", FHD+ (2400 x 1080), 90 Гц,

Фронталка 8 Мп, основная квадро-камера 50+8+2+2 Мп

Чипсет MediaTek Helio G88

4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ

Аккумулятор 5000 мАч, 18 Вт (поддерживается зарядка других гаджетов мощностью 9 Вт). В комплект входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт

ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5

Другое: двойные динамики, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, аудиоразъём 3,5 мм

Размеры 161,95 x 75,53 x 8,92 мм, вес 181 г

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Цена новинки не сообщается, но текущие версии Xiaomi Redmi 9 продаются примерно за $100.