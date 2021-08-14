Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi представила Redmi 10 - ультра бюджетник с квадрокамерой на 50Мп

Новинка оснащена 6,5-дюймовым дисплеем формата FHD+ с разрешением 2400 × 1080 точек и частотой обновления 90 Гц
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti MSI - цена упала на порядок
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Xiaomi раньше времени представила Redmi 10 - ультра бюджетник с квадрокамерой!

реклама

У Xiaomi случился фальстарт с премьерой нового поколения своего самого доступного бюджетника начального уровня Redmi 10. Официальный анонс состоится 18 августа. Вполне вероятно, что на грядущей большой распродаже Алиэкспресс будет мировая премьера по вкусной цене. Напомню, акция на Али стартует 23 августа.

  • Экран 6.5", FHD+ (2400 x 1080), 90 Гц,
  • Фронталка 8 Мп, основная квадро-камера 50+8+2+2 Мп
  • Чипсет MediaTek Helio G88
  • 4/64 ГБ, 4/128 ГБ и 6/128 ГБ
  • Аккумулятор 5000 мАч, 18 Вт (поддерживается зарядка других гаджетов мощностью 9 Вт). В комплект входит зарядное устройство мощностью 22,5 Вт
  • ОС Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5
  • Другое: двойные динамики, сканер отпечатков пальцев на боковой панели, аудиоразъём 3,5 мм
  • Размеры 161,95 x 75,53 x 8,92 мм, вес 181 г
анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 снова в продаже
-22000р на 3060 Ti Gigabyte = топ цена
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3090 дешево в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Цена новинки не сообщается, но текущие версии Xiaomi Redmi 9 продаются примерно за $100.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
5
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7
Обзор телефона Philips Xenium E185
27
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
6
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
15

Интересные материалы

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 45
Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 27
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
6 августа 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 LHR со скидкой до 40 000 рублей
57
Появление видеокарт Radeon RX 6600 XT по рекомендованным ценам стало возможным за счёт субсидий
18
Хардфорк London сделал майнеров Эфира беднее на 18%, а вереди Shanghai и Ethereum 2.0
20
Polaris возвращается в двухчиповой Radeon RX 570 для майнинга — 60 мегахешей в Ethash
23
Подорожание Эфира привело к росту цен на видеокарты в магазинах РФ – GeForce 3060 прибавила 6000 р
23
Аналитики РБК рассказали о будущем Биткоина и поделились мнением о его положении в мире и РФ
55
Производительность DDR5-4800 и DDR4-3200 позволяют сравнить тесты Alder Lake-S в UserBenchmark
26
Доходность майнинга Эфира на видеокартах снижается несмотря на рост цены на криптовалюту
95
Как выглядит Cyberpunk 2077 в разрешении 4K и с установленными 50 модификациями — смотрим видео
23
Журналист создал криптовалюту Idiot Coin и прославился, а инвесторы уже вкладываются в новый токен
41
Xiaomi POCO F3 GT начал испытывать проблемы с перегревом после обновления MIUI 12.5
2
Хакеры научились майнить криптовалюту Monero с помощью удалённой установки Telegram
4
Записи реального игрового процесса Battlefield 2042 «утекли» в Сеть — спешите видеть, пока не удалили
16
AMD готова представить ускорители с архитектурой CDNA 2 к концу года
18
Эрмитаж запретил фронтмену Rammstein Тиллю Линдеманну продавать NFT-токены с картинами музея
4
Незнакомца на крыше в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 озвучил Леонид Захарченко
13
GIGABYTE официально отзывает опасные блоки питания GP-P850GM и GP-P750GM
18
Украинский студент доказал, что Twitter обрезает темнокожих на фото и получил за это 3 500$
18
Стали известны даты проведения крупных сезонных распродаж в Steam до конца года
1
Названа рекомендованная рублёвая розничная цена Radeon RX 6600 XT
11

Популярные статьи

О бесплатных радиомайнерах для добычи криптовалюты Helium
22
Распродажа: пожизненная лицензия на Windows 10 всего лишь за 930 рублей
Выжимаем +19 % FPS в Ведьмак 3: Дикая охота на бюджетной видеокарте в 1080p
27
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
2
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
5

Сейчас обсуждают

misterYoda
20:30
Ценник амд ничего не решает, рефов в этой модели они не выпускаеют, а остальные могут ставить любой ценник, просубсидировав продажу пары видях по рекомендованной цене. Всё это философия просто. http...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
nikolai3anv
20:29
Меняй... Прирост ощутимый. Прям чувствуется. Смысл сидеть на этой древности? А до нормальных цен на ддр 5 ещё пару лет точно если не три.
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
Lex Raven
20:28
Изначально думал i7 11700, потом понял, что 4-5 лишних кадров не стоят 10.000р. Остановился на i5, пока не знаю тока, обычный, К или KF.
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
Inqizitor
20:27
И вот это крайне странно! Почему бы красивые текстуры не сделать?
Переиздание хардкорного боевика Severance Blade of Darkness выйдет в октябре
Chimbal
20:26
На открытом пространстве в ночное время боле 3 метров видит? Можете сделать фото светодиодов у камеры? Не уверен, но есть вероятность, что у вас стандартные светодиоды на 45 градусов угол свечения, в...
IP-камера Longse LS-IP100/40: Обзор, тесты и разборка
Lex Raven
20:26
Щас играю в CP2077 - на средневысоких 50-60fps стабильно. 49" монитор вытягивает. А так, обычно играю всякие там ФарКраи, Дивижены, Томб Рейдеры, Ассассины и прочий мейнстрим.
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
omoikane
20:26
Да тут сони молодцы вроде из требований только PCIE 4.0. Так что хоть самый дешевый пихай 2280. Можно даже с радиком.
Игровая консоль Microsoft Xbox Series S была разобрана — внутри почти идеальный дизайн
nikolai3anv
20:26
Ну нормально... Да ты даже если на 11400 прыгнешь разницу ощутишь..
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
Михаил
20:25
80% всех произведенных чипов амд идут на консоли. Сони отчиталось что уже получилось от амд 22 миллиона чипов. С Сони просто все не надо искать покупателей, деньги вперед заплачены. При чем произведен...
Сравнение Radeon RX 6600 XT vs RX 5700 XT от канала Benchmark показало примерное равенство
nikolai3anv
20:25
Смотря в каких играх. ..но буст почувствуешь однозначно. 3770 это... Мамонт уже. Меняй. Есть возможность меняй .!
Китайские магазины подняли цены на видеокарты на фоне подорожания Эфира и Биткоина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем