Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В этом месяце Honor анонсировала телефоны Honor 50 и Honor 50 Pro с процессором Snapdragon 778G SoC. Ходят слухи, что Motorola Edge 20 и Samsung Galaxy M52 5G также могут получить Snapdragon 778G.

реклама

Galaxy M52 5G может быть обновленной версией Galaxy F52 5G, анонсированной в Китае в прошлом месяце. В то время как чип Snapdragon 750G работает на базе F52 5G, появление M52 5G на платформе для тестирования Geekbench предполагает, что он может поставляться с Snapdragon 778G.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Galaxy M52 5G под кодовым обозначением SM-M526BR появился на сайте Geekbench. В списке указано, что у него 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. Кодовое имя «lahaina», указанное в поле материнской платы в листинге, принадлежит Snapdragon 888. Однако графический процессор Adreno 642L, упомянутый в исходном коде листинга, предполагает, что в телефоне установлен Snapdragon 778G, а не SD888.

реклама

Телефон набрал 776 и 2877 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.

Galaxy F52 5G имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Он имеет 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Для фотографий он имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру и систему с четырьмя камерами 64-мегапикселя (основная) + 8-мегапиксельная (сверхширокая) + 2-мегапиксельная (глубина) + 2-мегапиксельная (макро).