Samsung Galaxy M52 5G будет оснащен процессором Snapdragon 778G
В этом месяце Honor анонсировала телефоны Honor 50 и Honor 50 Pro с процессором Snapdragon 778G SoC. Ходят слухи, что Motorola Edge 20 и Samsung Galaxy M52 5G также могут получить Snapdragon 778G.
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Galaxy M52 5G может быть обновленной версией Galaxy F52 5G, анонсированной в Китае в прошлом месяце. В то время как чип Snapdragon 750G работает на базе F52 5G, появление M52 5G на платформе для тестирования Geekbench предполагает, что он может поставляться с Snapdragon 778G.
Galaxy M52 5G под кодовым обозначением SM-M526BR появился на сайте Geekbench. В списке указано, что у него 6 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 11. Кодовое имя «lahaina», указанное в поле материнской платы в листинге, принадлежит Snapdragon 888. Однако графический процессор Adreno 642L, упомянутый в исходном коде листинга, предполагает, что в телефоне установлен Snapdragon 778G, а не SD888.
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Телефон набрал 776 и 2877 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно.
Galaxy F52 5G имеет 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Он имеет 128 ГБ встроенной памяти и слот для карт памяти microSD. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт. Для фотографий он имеет 16-мегапиксельную переднюю камеру и систему с четырьмя камерами 64-мегапикселя (основная) + 8-мегапиксельная (сверхширокая) + 2-мегапиксельная (глубина) + 2-мегапиксельная (макро).
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