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11-дюймовая модель Huawei MatePad с процессором Snapdragon 865 будет выпущена в июле

Ещё один планшет Huawei на платформе Qualcomm и с HarmonyOS 2.0
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На конференции по запуску HarmonyOS 2 в прошлом месяце Huawei официально представила MatePad Pro 12.6 как свой первый планшет на базе HarmonyOS 2 вместо ОС EMUI на Android. Компания также выпустила 10,8-дюймовую модель MatePad Pro на базе процессора Qualcomm Snapdragon 870. Китайский технический гигант также представил MatePad 11 с 11-дюймовым экраном.

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Теперь стало известно, что MatePad 11 будет запущен в июле. Планшет будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 865. Таким образом, он станет первым планшетом Huawei, который будет оснащен флагманским процессором Qualcomm.

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Кроме того, MatePad 11 станет первым устройством, которое объединит в себе чип Qualcomm и HarmonyOS 2 собственной разработки Huawei. Huawei по-прежнему запрещено использовать американские технологии, и поэтому он не может получать заказы на новые микросхемы от Qualcomm или любого другого полупроводникового завода, использующего технология США.

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Что касается дизайна, рендеры модели показывают, что MatePad 11 будет иметь тот же дизайн, что и MatePad Pro 12.6 - полноэкранный дисплея без каких-либо отверстий на передней панели, а также вертикальную комбинацию двух камер на задней панели. Huawei заявляет, что 11-дюймовая версия MatePad будет иметь немного меньшее соотношение экрана к корпусу.

Эта модель будет иметь разрешение 2K с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавное управление. Устройство также будет поставляться с 6 ГБ оперативной памяти, а также двумя вариантами хранения: 64 ГБ и 128 ГБ. 

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