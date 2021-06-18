Выпущен Sony Bravia XR A80J с панелью 4K 120 кадров в секунду и процессором Cognitive Processor XR
Sony Bravia XR A80J - первый телевизор из линейки OLED от Sony, который был запущен с процессором обработки изображений Cognitive Processor XR нового поколения.
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Новый OLED-телевизор Sony Bravia XR A80J доступен с сегодняшнего дня во всех крупных магазинах Sony. На данный момент Sony выпускает только эту модель с размером экрана 65 дюймов по цене 4000$.
Телевизор оснащен процессором обработки изображений Cognitive Processor XR, который разбивает визуальные аспекты ТВ на несколько отдельных элементов, что обеспечивает микроконтроль за цветом, яркостью, контрастностью и шумом.
Sony заявляет, что телевизор оснащен регулировкой контрастности XR OLED для обеспечения глубокого черного цвета. Он также получил XR Triluminos Pro, который утверждает, что обеспечивает лучшую глубину цвета и точность. Даже контроллер четкости движения получил обработку XR. Телевизор получил сертификаты Dolby Vision и Dolby Atmos, а также XR Sound Positioning и XR Surround для лучшего направленного звука. В нем будут установлены акустические колонки Sony Acoustic Surface Audio.
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Телевизор поддерживает HDMI 2.1, максимальное разрешение и частоту кадров 4K 120 кадров в секунду. Дополнительно получит функцию оптимизации окружающей среды, благодаря встроенному датчику освещенности, а также голосовой поиск.
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