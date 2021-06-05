Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung представляет беспроводной пылесос Bespoke Slim Wireless Vacuum Cleaner

Samsung расширяет линейку бытовой техники Bespoke
[ ] для раздела Блоги
+
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming недорого в продаже
MSI 3080 Ti Ventus - дешевле такой же 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
3080 MSI Gaming недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Корейский технологический гигант Samsung выпустил свой последний беспроводной пылесос под названием Bespoke Slim. 3 июня состоялась презентация нового беспроводного пылесоса и последовала за некоторыми более ранними моделями пылесосов Bespoke, которые уже входят в линейку универсальных технических фирм, таких как Bespoke Jet AI Robot Vacuum. Новый Samsung Bespoke slim отличается тонким, чувственным и функциональным дизайном.

реклама

 

анонсы и реклама
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple

Прикосновение инноваций Samsung учтено в конструкции всасывания, что поспособствовало увеличению мощность до 150 Вт. У Samsung получилось сделать компактный и легкий пылесос с высокой мощностью всасывания. Bespoke Slim значительно эффективнее своего предшественника. Говорят, что скорость двигателя на 20% выше, чем у предыдущей модели. Время работы от аккумулятора около часа. 

реклама

Присутствует также функция, которая позволяет пользователям извлекать загрязнения из пылесоса, не наклоняясь. На дисплее отображается вся необходимая информация о состоянии устройства и уровне заряда.

Беспроводной пылесос Bespoke Slim продается по цене 495$, но если в комплект входит мокрая швабра, общая стоимость пакета будет составлять 593$. Пылесос доступен в цветах Misty White, Greenery и Sun Yellow.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung пылесос bespoke home bespoke slim wireless vacuum cleaner
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
22
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
40
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
33
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
9
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
143
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
15
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 26
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 40
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 143
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
3 июня 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

33 смартфона Xiaomi получили свежую прошивку MIUI 12.5 на Android 11
2
Илон Маск в очередной раз уронил курс Биткоина, использовав для этого слова песни Linkin Park
34
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 для 49 актуальных смартфонов
3
Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro и 52 других смартфона Xiaomi получили стабильную ОС Android 11
2
На Украине рядом с АЭС строят майнинговый центр
70
Ретейлеры открыли предварительный заказ на Nintendo Switch Pro по цене 399 евро
3
СМИ сообщили о публикации хакерами исходников Cyberpunk 2077 и некстгенной версии The Witcher 3
23
Украинскую команду по CS:GO, победившую Na`Vi и Virtus.Pro, обвиняют в читерстве
44
После твита Илона Маска цена Bitcoin вновь пошла вниз
39
Украина готовится стать центром цифровой валюты
497
Realme GT 5G будет запущен во всем мире в июне
2
Redmi Note 10 Pro получит название POCO X3 GT на глобальном рынке
1
Palia — очаровательный «симулятор общества» от ветеранов Blizzard, Epic Games и Riot Games
6
На весь Лос-Анджелес выделили всего 64 видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
61
Танки, вертолёты и песчаная буря: в Сеть утекли скриншоты новой Battlefield
23
Realme 8 стал более доступным – лучшая альтернатива Xiaomi Redmi Note 10S со скидкой 12,5%
2
Глава NVIDIA Дженсен Хуанг: цены на видеокарты снизятся во втором квартале этого года
70
Китайское правительство неожиданно разрешило гражданам торговать криптовалютой
36
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
25
Обнаружены доказательства манипулирования ценами на видеокарты на международном уровне
21

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
40
Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)
113
Лучшие игры, в которые можно поиграть на очень слабой или встроенной видеокарте
52
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
22

Сейчас обсуждают

1injener
21:37
А чехол двусторонний применять не пробовал?
Xiaomi Redmi Note 10 ощутимо подешевел в РФ – мощный процессор, зарядка 33 Вт и OLED со скидкой 18%
Renegade1979
21:34
Та часть тюрков, что водится в этих краях, то есть азеры, огузы усманы, туркмены огузы и крымские половцы, те прекрасно понимают друг-дружку, а в Средней Азии много непонятных мангольских слов добавля...
В США арестовали латвийку, которая работала над исходным кодом вредоносного ПО Trickbot
1kot4u
21:34
вот сложно было батарейку сделать вертикально, как у Асусов, а не под радиатор ее мастырить?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
Floirg83
21:32
Виноват магазин однозначно =сговор с перекупо-барыгами был однозначно.Сами в/карты магаз барыгам отдал скорее всего сразу как они стали ему доступны.Ну а перекупо-барыги чтобы магаз не сильно подставл...
Сразу после старта продаж новых видеокарт GeForce RTX 3080 Ti они всплыли у спекулянтов на Авито
Gringo
21:22
Точно не геймеры. Большинству, чтобы купить карту за 260 тыс, придется влезать в кредит. Не всякий на это пойдет ради только игр.
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
Арнольд Арчибасов
21:22
Видели мы её хешрейт , там всё нормально , геймеры её не увидят
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
swr5
21:21
Конечно понимаю, но когда вы XG2431 выпустите в продажу, с марта уже жду.
ViewSonic представила два монитора киберспортивной линейки ELITE с поддержкой NVIDIA Reflex
Gringo
21:20
Я думаю, что Хуанг хочет баланса между геймерами и майнерами. Чтобы и карты продавались и чтобы игровая индустрия не схарчилась.
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
осенний лист
21:18
Слышали такое; " Производитель может менять комплектацию по своему желанию. " Сам покупал ноут место оф комплекта цпу на +200 мгц, hdd на 250 gb больше, или видеопамять больше или другой чип.
AMD Ryzen 3 6100 появился в Geekbench — 4 ядра и 5 ГГц
Renegade1979
21:15
Та я угораю с клоунов, которые сначала зиги кидают и вторгаются к соседям, потом кудахтают про "немцефобию". Пацаки если б и хотели казаться вменяемыми людьми, все равно проглядывает нутро, подле и лж...
В США арестовали латвийку, которая работала над исходным кодом вредоносного ПО Trickbot
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем