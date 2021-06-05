Samsung представляет беспроводной пылесос Bespoke Slim Wireless Vacuum Cleaner
Корейский технологический гигант Samsung выпустил свой последний беспроводной пылесос под названием Bespoke Slim. 3 июня состоялась презентация нового беспроводного пылесоса и последовала за некоторыми более ранними моделями пылесосов Bespoke, которые уже входят в линейку универсальных технических фирм, таких как Bespoke Jet AI Robot Vacuum. Новый Samsung Bespoke slim отличается тонким, чувственным и функциональным дизайном.
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Прикосновение инноваций Samsung учтено в конструкции всасывания, что поспособствовало увеличению мощность до 150 Вт. У Samsung получилось сделать компактный и легкий пылесос с высокой мощностью всасывания. Bespoke Slim значительно эффективнее своего предшественника. Говорят, что скорость двигателя на 20% выше, чем у предыдущей модели. Время работы от аккумулятора около часа.
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Присутствует также функция, которая позволяет пользователям извлекать загрязнения из пылесоса, не наклоняясь. На дисплее отображается вся необходимая информация о состоянии устройства и уровне заряда.
Беспроводной пылесос Bespoke Slim продается по цене 495$, но если в комплект входит мокрая швабра, общая стоимость пакета будет составлять 593$. Пылесос доступен в цветах Misty White, Greenery и Sun Yellow.
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