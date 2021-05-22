Xiaomi показала дизайн обновлённого Redmi Note 8 2021
После официального анонса Xiaomi опубликовала первое изображение будущего смартфона. Это будет обновленная версия Redmi Note 8, выпущенного ещё в 2019 году, только с улучшенными техническими характеристиками.
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Согласно опубликованному тизеру, новый Redmi Note 8 (2021 г.) внешне ничем не отличается от оригинальной модели двухлетней давности. Спереди у него точно такой же IPS экран с вырезом в форме капли для фронтальной камеры и «подбородком» с логотипом бренда. Обратная сторона нам пока не показывалась, но можно предположить, что и там изменений не будет.
По имеющейся информации, обновленный Redmi Note 8 получит IPS-экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio G85, до 128 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч с поддержкой 22,5 Вт быстрой зарядки и Bluetooth 5.2. Из коробки смартфон будет работать под управлением MIUI 12.5.
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Note 8 2021 года будет стоить около 180 долларов.
Точная дата презентации новой версии Redmi Note 8 пока не объявлена, но с учетом официального анонса это произойдет в ближайшие недели или даже дни.
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