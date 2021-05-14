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Realme представила смартфон Realme GT 5G еще в марте. Позже бренд представил более дешевый смартфон серии Realme GT - Realme GT Neo. Согласно новой утечке из Digital Chat Station, компания планирует представить новый вариант под названием Realme GT Neo Flash Version.

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Самое большое изменение в GT Neo Flash по сравнению с обычным GT Neo будет касаться аккумулятора и зарядки. Digital Chat Station утверждает, что предстоящая версия GT Neo Flash получит двухэлементную батарею емкостью 4500 мАч по сравнению с одноэлементной батареей емкостью 4500 мАч на Realme GT Neo. Это сделано в пользу более быстрой зарядки 65 Вт по сравнению с 50 Вт на Realme GT Neo. Остальные характеристики GT Neo Flash Edition могут быть аналогичны GT Neo.

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Напомним, Realme GT Neo оснащен 6,43-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на SoC MediaTek Dimensity 1200, созданный по 6-нм техпроцессу. Операционной системой служит Realme UI 2.0 на базе Android 11.

Что касается оптики, в смартфон установлена тройная задняя камера на 64 МП со светодиодной вспышкой. Основной датчик Sony IMX682 на 64 МП сочетается со сверхширокоугольным датчиком на 8 МП и макросъемкой на 2 МП. На передней панели расположена 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

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Realme GT Neo - смартфон среднего класса, который стоит от 1799 до 2299 юаней.