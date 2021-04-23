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Компания Garmin объявила о выпуске новых смарт-часов для фитнеса - Garmin Venu 2 и Venu 2S. Они оснащены GPS и имеют 25 режимов спортивного отслеживания, расширенное отслеживание сна и несколько других впечатляющих функций, которые позволяют пользователям круглосуточно следить за состоянием здоровья и физической подготовкой. Расширенная функция отслеживания сна помогает Garmin Venu 2 определять общее качество сна.

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Исполнительный директор компании Garmin, Дэн Бартел, вице-президент по глобальным потребительским продажам, заявил, что оба продукта являются результатом политики компании Garmin, направленной на улучшение здоровья и улучшение качества жизни с помощью умных часов. Бартел также сказал, что серия Venu 2 предоставляет новые инструменты для определения различных аспектов фитнеса и улучшения общей физической формы.

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Garmin Venu 2 - это 45-миллиметровые умные часы с 22-миллиметровым ремешком, а Garmin Venu 2S - это 40-миллиметровые умные часы с 18-миллиметровым ремешком. Обе модели стоят 400 долларов. Смарт часы также имеют лицевую панель из нержавеющей стали, сенсорный AMOLED дисплей, покрытый стеклом Corning Gorilla Glass 3. Диапазон датчиков, доступных на обоих устройствах, позволяет пользователю отслеживать многие параметры здоровья и физической формы, такие как: частота сердечных сокращений, уровень гидратации, стресса и несколько специализированных параметров, касающихся женского здоровья.

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Имея более 25 режимов отслеживания активности, пользователь может настроить свой фитнес-режим, включив в него бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание и несколько других разнообразных видов спорта и занятий.

Venu 2 может работать до 11 дней при полной зарядке в режиме смарт-часов и около 8 часов в режиме GPS, в то время как Venu 2S может работать до 10 дней в режиме смарт-часов и около 7 часов в режиме GPS. Обе модели обеспечивают сверхбыструю зарядку.