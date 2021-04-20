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Sony только что нашла новый способ сохранить актуальность своих наушников WH-1000XM4, несмотря на жесткую конкуренцию: предложить их в привлекательном бело-сером цвете. Slashgear сообщает, что Sony представила ограниченную серию наушников в цвете Silent White.

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Это больше, чем просто изменение цвета. Sony заявляет, что белые наушники имеют перламутровую отделку, которая добавляет «ощущение глубины» и улучшает их тактильные ощущения. Что еще более важно, новый оттенок «еще более устойчив к пятнам», чем черные, синие и серебряные модели, доступные сейчас. Вам не стоит беспокоиться, что они могут окраситься от вашей сумки или одежды.

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Характеристики белых наушников Sony такие же, как и у любой другой модели WH-1000XM4. Вы по-прежнему получаете мощное активное шумоподавление, до 30 часов заявленного времени автономной работы, совместимость с NFC и оптимизацию для голосовых помощников, таких как Alexa и Google Assistant. Они обеспечивают отличный звук с удобным дизайном и минимальным фоновым шумом, хотя и с привередливым сенсорным управлением.

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Наушники WH-1000XM4 Silver White будут доступны с мая по цене 459 евро.